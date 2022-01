Gioacchino Genchi: “C’era un disegno per farmi fuori” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “C’era un disegno per farmi fuori, ne sono sempre stato convinto. Io fui sospeso dal servizio in Polizia dopo essere stato sentito dai pm sulla strage di via D’Amelio, in seguito alle rivelazioni del pentito Gaspare Spatuzza”. A parlare, in una intervista all’Adnkronos, è Gioacchino Genchi, ex vicequestore ed ex consulente di numerose autorità giudiziarie, dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha ‘smentito’ il Garante della Privacy sull’archivio di Gioacchino Genchi. Quell’archivio era regolare. La Cassazione ha così confermato il ‘no’ deciso dal Tribunale di Palermo, nel luglio 2019, alla multa da oltre 192mila euro richiesta dal Garante della Privacy nei confronti di Gioacchino Genchi, che, secondo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) “unper, ne sono sempre stato convinto. Io fui sospeso dal servizio in Polizia dopo essere stato sentito dai pm sulla strage di via D’Amelio, in seguito alle rivelazioni del pentito Gaspare Spatuzza”. A parlare, in una intervista all’Adnkronos, è, ex vicequestore ed ex consulente di numerose autorità giudiziarie, dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha ‘smentito’ il Garante della Privacy sull’archivio di. Quell’archivio era regolare. La Cassazione ha così confermato il ‘no’ deciso dal Tribunale di Palermo, nel luglio 2019, alla multa da oltre 192mila euro richiesta dal Garante della Privacy nei confronti di, che, secondo ...

