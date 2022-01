GF Vip | Aldo Montano contro Katia Ricciarelli | “Non deve diventare prepotente”

(Di lunedì 17 gennaio 2022)hanno sempre avuto un bellissimo rapporto. Nei mesi trascorsi insieme nella casa del Grande Fratello Vip, è stato impossibile non notare la profonda stima che li lega., però, in una sua recente diretta sui social, ha avuto qualcosa da ridire sul comportamento della cantante lirica. Non ha apprezzato molto le parole usate nei confronti di Lulù Selassié e la rabbia scaturita da quei contrasti. Con grande coraggio,ha detto la sua sull’argomento, senza temere di compromettersi o di inclinare il suo rapporto con. Ecco cosa è successo! GF Vip,dalla parte di Lulù Selassié In una diretta su Instagram,ha ammesso che è fondamentale ...

Montano/ "Katia vs Lulù al GF? Ricciarelli prepotente, ci sta marciando su" Katia Ricciarelli uscirà 'di sua volontà' Sui social in molti non vedono l'ora di vedere Katia Ricciarelli fuori ...La nuova concorrente del Gfha poi continuato parlando della forte complicità nata nella Casa ... Ma abbiamo avuto delle persone sposate qui dentro,, Manila. Non era un'amicizia tra loro. [...] ...Aldo Montano punta il dito contro Katia Ricciarelli al GF Vip 6: "Basta fare la prepotente” In queste ultime ore Aldo Montano ha fatto una lunga diretta ...Aldo Montano ha difeso Lulù Selassié andando contro la sua amica Katia Ricciarelli. Ma cosa ha detto? I dettagli all'interno!