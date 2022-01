Ecco a voi Jonathan, la tartaruga più vecchia del mondo: battuto il precedente record (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si chiama Jonathan e ha appena compiuto 190 anni, un’età che è difficilmente raggiungibile per chiunque, tranne nel caso delle tartarughe. Infatti Jonathan è una tartaruga e per inciso è la tartaruga più vecchia del mondo. A celebrare questo importante traguardo è stato il ‘Guinness dei Primati‘ che ha stabilito come, con il raggiungimento dei 190 anni di età, il precedente record di Jonathan sia stato abbattuto. Infatti già l’anno scorso la tartaruga Jonathan aveva battuto il record di un’altra tartaruga, Tu’i Malila, che aveva raggiunto i 188 anni. Tu’i Malila era stata presentata alla famiglia reale di Tonga dal ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si chiamae ha appena compiuto 190 anni, un’età che è difficilmente raggiungibile per chiunque, tranne nel caso delle tartarughe. Infattiè unae per inciso è lapiùdel. A celebrare questo importante traguardo è stato il ‘Guinness dei Primati‘ che ha stabilito come, con il raggiungimento dei 190 anni di età, ildisia stato ab. Infatti già l’anno scorso laavevaildi un’altra, Tu’i Malila, che aveva raggiunto i 188 anni. Tu’i Malila era stata presentata alla famiglia reale di Tonga dal ...

