Documenti falsi per chiedere il Reddito di Cittadinanza all’ufficio postale | nei guai 32enne

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Con deisi era presentata in un ufficiodi Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, perildi. A darne notizia è Edizione Caserta. L’escamotage adottato da una donna di, di origini ucraine, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

gruppormb : Nel nostro #gr #agrigento #permessodisoggiorno #arresto - NuovoSud : Agrigento, falsi documenti ad immigrati clandestini: 4 arresti dei carabinieri - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Documenti falsi per permessi di soggiorno, Pisano (FdI): Atto gravissimo, un plauso alle forze dell’ordine https://t.c… - SiciliaTV : Con il ricorso a falsi documenti contabili e fiscali assicuravano permessi di soggiorno a cittadini... #Agrigento… - statodelsud : Agrigento, falsi documenti per permessi soggiorno a migranti: arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Documenti falsi

In particolare avrebbero fornito agli straniericontabili e fiscali (quali bilanci d'esercizio, dichiarazioni fiscali, scontrini e fatture per acquisto merce) 'ideologicamenteo ...Fornivanofalsificati per fare ottenere, illegalmente, dei permessi di soggiorno . È l'accusa ...delle ditte individuali degli stranieri richiedenti il permesso di soggiorno con dati, ...Chiede il reddito di emergenza con documenti falsi. Una donna di 34 anni è stata arrestata a Santa Maria Capua Vetere ...La carta, valida per l’espatrio, dopo gli opportuni accertamenti è risultata contraffatta: sul posto sono giunti così i carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere che, agli ordini del mare ...