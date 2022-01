Detto Fatto: tutti gli ospiti di questa settimana e non solo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bianca Guaccero, tutorial e ospiti della settimana di Detto Fatto dal 17 al 21 gennaio ecco tutta la programmazione di tutta la settimanaBianca Guaccero e tutta la sua compagnia è tornata in onda. Tante le novità di questa settimana, tra cui anche la famosa rubrica di Jonathan. Infatti, proprio l’ex gieffino si occuperà di compleanni vip con la collega Matilde Brandi. Non meno importante la rubrica di Giovanna Civitillo ‘Giovanna tuttofare’. Tra i tutor ci saranno la dottoressa Valentina Finotti e l’interior designer Luca Medici mentre in cucina ci sarà lo chef Luigi Pometta. Ma andiamo a vedere la programmazione intera. Bianca Guaccero torna in onda con una settimana ricca di novità Bianca Guaccero dopo la breve pausa è pronta a ... Leggi su formatonews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bianca Guaccero, tutorial edelladidal 17 al 21 gennaio ecco tutta la programmazione di tutta laBianca Guaccero e tutta la sua compagnia è tornata in onda. Tante le novità di, tra cui anche la famosa rubrica di Jonathan. Infatti, proprio l’ex gieffino si occuperà di compleanni vip con la collega Matilde Brandi. Non meno importante la rubrica di Giovanna Civitillo ‘Giovanna tuttofare’. Tra i tutor ci saranno la dottoressa Valentina Finotti e l’interior designer Luca Medici mentre in cucina ci sarà lo chef Luigi Pometta. Ma andiamo a vedere la programmazione intera. Bianca Guaccero torna in onda con unaricca di novità Bianca Guaccero dopo la breve pausa è pronta a ...

Advertising

DavidPuente : In merito a quanto detto da Marco Cavaleri dell'Ema e il tema del sistema immunitario, lo abbiamo contattato per sp… - GiovaAlbanese : Ammenda di 10 mila euro per #Bonucci. E di 5 mila all'#Inter per la presenza di un dirigente non inserito in distin… - DGrottola : @SerenaTT58 Ben detto..ho piu' volte ribadito che questa coalizione di comodo opposizione compresa.. e' consapevol… - mrsnack_sugar : @YoStoConTarabas 3 filosofia e 3 di storia, stesso giorno, stesso professore ?????????? ho detto tra me e me, cazzo non… - NRealacci : @Dallapartedipi1 Come mette like a molti altri e poi il gestore della pagina già si è dissociato ha detto di segn… -