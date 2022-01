David Sassoli in Europa ha tenuto accesa una scintilla sui valori non negoziabili (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Ci hai insegnato a costruire una nuova solidarietà, a sperare. Perché la speranza siamo noi, se non alziamo muri e non ci voltiamo davanti alla povertà e alle diseguaglianze”. È un messaggio “politico” quello che Livia Sassoli, davanti al feretro del papà David, pronuncia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, dove si sono svolti i funerali di Stato. David Sassoli si è fatto interprete di quel modo di far politica che rende l’uomo di forti principi e valori, ma capace di difenderli con garbo e educazione. Perché, usando le parole del Presidente Sassoli in un suo post, “con la vita virtuale che talora persino si sovrappone a quella reale .. i vostri diari Facebook, le vostre bacheche .. è un po’ come fossero le vostre case. E io vorrei, ricordando quell’antico insegnamento, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Ci hai insegnato a costruire una nuova solidarietà, a sperare. Perché la speranza siamo noi, se non alziamo muri e non ci voltiamo davanti alla povertà e alle diseguaglianze”. È un messaggio “politico” quello che Livia, davanti al feretro del papà, pronuncia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, dove si sono svolti i funerali di Stato.si è fatto interprete di quel modo di far politica che rende l’uomo di forti principi e, ma capace di difenderli con garbo e educazione. Perché, usando le parole del Presidentein un suo post, “con la vita virtuale che talora persino si sovrappone a quella reale .. i vostri diari Facebook, le vostre bacheche .. è un po’ come fossero le vostre case. E io vorrei, ricordando quell’antico insegnamento, ...

