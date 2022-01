Covid oggi Francia, 102.144 contagi e 298 morti in un giorno (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore in Francia si sono registrati 102.144 contagi e 298 morti per il Covid-19. Il tasso di positività è del 22%. Secondo i dati delle autorità sanitarie, vi sono attualmente 25.776 ricoverati (2.815 ammessi da ieri), di cui 3.913 in terapia intensiva (355 ammessi da ieri). Ieri i ricoverati in ospedale erano 24.887 e lunedì scorso 22.749. In terapia intensiva ieri vi erano 3.852 malati Covid, mentre una settimana fa erano 3.904. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 102.144e 298per il-19. Il tasso di positività è del 22%. Secondo i dati delle autorità sanitarie, vi sono attualmente 25.776 ricoverati (2.815 ammessi da ieri), di cui 3.913 in terapia intensiva (355 ammessi da ieri). Ieri i ricoverati in ospedale erano 24.887 e lunedì scorso 22.749. In terapia intensiva ieri vi erano 3.852 malati, mentre una settimana fa erano 3.904. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

