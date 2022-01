Covid: in Sicilia altri 23 morti e 4.037 nuovi positivi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 4.037 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 24.549 tamponi processati in Sicilia . Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.521. Il tasso di positività scende al 16,4% ieri era 17,9%.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 4.037 icasi di-19 registrati a fronte di 24.549 tamponi processati in. Il giorno precedente ierano 8.521. Il tasso dità scende al 16,4% ieri era 17,9%....

