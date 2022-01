Covid, Grecia, da oggi multe a over 60 no vax (Di lunedì 17 gennaio 2022) Al via da oggi in Grecia le multe agli over 60 che non si sono vaccinati contro il coronavirus. Per questo mese le multe sono di 50 euro, quindi per i mesi successivi saliranno a 100 euro. Il ministro della Sanità Thanos Plevris ha fatti sapere che il denaro delle multe sarà utilizzato per aiutare a finanziare gli ospedali, spiegando che “il fattore anagrafico è importante per l’impatto che ha sui servizi sanitari”. In Grecia sono vaccinati con due dosi circa i due terzi dei 10,7 milioni di abitanti e, fra i circa 530mila over 60, più del 41% ha completato il percorso vaccinale. Dal primo febbraio, la durata della versione greca del green pass scende a 7 mesi. Per prolungare la validità, è necessaria la dose booster. Ricoveri e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Al via dainleagli60 che non si sono vaccinati contro il coronavirus. Per questo mese lesono di 50 euro, quindi per i mesi successivi saliranno a 100 euro. Il ministro della Sanità Thanos Plevris ha fatti sapere che il denaro dellesarà utilizzato per aiutare a finanziare gli ospedali, spiegando che “il fattore anagrafico è importante per l’impatto che ha sui servizi sanitari”. Insono vaccinati con due dosi circa i due terzi dei 10,7 milioni di abitanti e, fra i circa 530mila60, più del 41% ha completato il percorso vaccinale. Dal primo febbraio, la durata della versione greca del green pass scende a 7 mesi. Per prolungare la validità, è necessaria la dose booster. Rici e ...

