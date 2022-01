“Comunicazione importante”. Amici, Alessandra Celentano fa sul serio. La reazione di Raimondo Todaro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un infortunio sta mettendo a rischio la permanenza ad Amici 21 di Mattia Zenzola. Si è procurato una micro lesione alla caviglia: dopo il periodo di riposo, se la caviglia non migliore, Mattia dovrà lasciare il banco ad un sostituto. Al momento per lui è previsto uno stop dagli allenamenti e quindi dalle prove per tre settimane. Lo ha stabilito la produzione in seguito ad una visita medica. Restando a riposo, la situazione potrebbe migliorare e l’allarme rientrare, ma se così non fosse Mattia dovrà lasciare definitivamente la scuola. Maria De Filippi ha comunicato al ballerino il suo futuro. “Hai una micro lesione, si vedrà se potrai rimanere nella scuola. Devi solo stare a riposo, fare le cure e sperare che vada tutto bene”. Il ballerino è a pezzi e scoppia in lacrime attirando l’attenzione dei suoi compagni in casetta che fanno di tutto per fargli sentire il loro ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un infortunio sta mettendo a rischio la permanenza ad21 di Mattia Zenzola. Si è procurato una micro lesione alla caviglia: dopo il periodo di riposo, se la caviglia non migliore, Mattia dovrà lasciare il banco ad un sostituto. Al momento per lui è previsto uno stop dagli allenamenti e quindi dalle prove per tre settimane. Lo ha stabilito la produzione in seguito ad una visita medica. Restando a riposo, la situazione potrebbe migliorare e l’allarme rientrare, ma se così non fosse Mattia dovrà lasciare definitivamente la scuola. Maria De Filippi ha comunicato al ballerino il suo futuro. “Hai una micro lesione, si vedrà se potrai rimanere nella scuola. Devi solo stare a riposo, fare le cure e sperare che vada tutto bene”. Il ballerino è a pezzi e scoppia in lacrime attirando l’attenzione dei suoi compagni in casetta che fanno di tutto per fargli sentire il loro ...

