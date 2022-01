Calcio: Salernitana, un altro giocatore positivo al Covid (Di lunedì 17 gennaio 2022) Salerno, 17 gen. - (Adnkronos) - Un altro giocatore della Salernitana è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato il club campano con una nota sul proprio sito ufficiale. "L'U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, un altro calciatore è risultato positivo al Covid-19. La società comunica inoltre che un calciatore si è negativizzato. Pertanto i componenti della squadra attualmente positivi sono sei". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Salerno, 17 gen. - (Adnkronos) - Undellaè risultatoal. Lo ha annunciato il club campano con una nota sul proprio sito ufficiale. "L'U.S.1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, uncalciatore è risultatoal-19. La società comunica inoltre che un calciatore si è negativizzato. Pertanto i componenti della squadra attualmente positivi sono sei".

