Barbara D’Urso addio a Mediaset? L’annuncio più atteso

Leggi su chenews

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Le ultime settimane persono state ricche di voci. Ora arriva un annuncio tanto. Ecco di cosa si tratta. Fonte GettyImagesDalla pausa natalizia si sono dette tante cose su. Tante voci che alla fine hanno portato la stessa conduttrice a smentire in maniera secca e precisa. I più affezionati sanno che in estate e durante il Natale, lasi prende un periodo di pausa. La cosa che ha fatto scattare i suoi fan è stata il fatto che sia stata sostituita. Infatti, durante questo periodo è andato in onda Pomeriggio Cinque News condotto da Simona Branchetti. Pomeriggio Cinque News con Simona Branchetti ha riscosso, però, tanto successo. Gli ascolti sono arrivati e qualcuno ha iniziato a parlare di undella ...