Australian Open, Matteo Berrettini e “quei problemi intestinali nel terzo set”: “Grazie Imodium” – IL VIDEO (Di lunedì 17 gennaio 2022) Oggi lunedì 17 gennaio, Matteo Berrettini ha sconfitto lo statunitense Brandon Nakashima nel primo turno degli Australian Open, uno dei tornei di tennis più importanti del mondo. Il tennista romano, 25 anni, è stato protagonista di una incredibile rimonta. L’inizio, infatti, non è stato dei migliori, complice probabilmente anche qualche problema intestinale. Il ringraziamento finale, dunque, non poteva che essere rivolto al medicinale che gli ha permesso di concludere la gara: “Grazie Imodium“, ha infatti scritto a fine match sull’obiettivo della telecamera. Una scena esilarante che, inevitabilmente, sta facendo il giro del web. “Subito dopo la partita sono andato a farmi visitare perché ho sofferto davvero molto. Mi sentivo esausto, non avevo forze. Ora però sto molto meglio. Anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Oggi lunedì 17 gennaio,ha sconfitto lo statunitense Brandon Nakashima nel primo turno degli, uno dei tornei di tennis più importanti del mondo. Il tennista romano, 25 anni, è stato protagonista di una incredibile rimonta. L’inizio, infatti, non è stato dei migliori, complice probabilmente anche qualche problema intestinale. Il ringraziamento finale, dunque, non poteva che essere rivolto al medicinale che gli ha permesso di concludere la gara: ““, ha infatti scritto a fine match sull’obiettivo della telecamera. Una scena esilarante che, inevitabilmente, sta facendo il giro del web. “Subito dopo la partita sono andato a farmi visitare perché ho sofferto davvero molto. Mi sentivo esausto, non avevo forze. Ora però sto molto meglio. Anche ...

