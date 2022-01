Australian Open al via senza Djokovic | Berrettini | Giorgi e Bronzetti al secondo turno Caruso | Paolini e Fognini ko IL PROGRAMMA DEGLI ITALIANI

Advertising

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - OA_Sport : Le migliori immagini del match tra Matteo Berrettini e Brandon Nakashima - infoitsport : Australian Open 2022, buona la prima per Nadal: tutto facile contro Giron -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Il primo sorriso azzurro dell'edizione numero 110 dell'd'Australia è di Matteo Berrettini che batte all'esordio lo statunitense Brandon Nakashima per 4 - 6 6 - 2 7 - 6 6 - 3 in 3 ore e 10 minuti. L'azzurro ha sofferto molto per il caldo umido di ...Nole non partecipera' dunque all'. 17 gennaio 2022Jannik Sinner farà il suo debutto agli Australian Open 2022 nella notte italiana di martedì 18 gennaio. (OA Sport) Giron prova a imporre il suo gioco con apprezzabile tenacia, ma l'iberico, come di ...Al secondo turno Berrettini attende Stefan Kozlov, wild card, che a sorpresa ha fatto fuori il ceco Jiri Vesely per 7-5 6-3 6-4 Fosse scivolato sotto due set a uno, forse la parita avrebbe avuto un ...