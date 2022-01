Australian Open 2022 oggi | ordine di gioco 18 gennaio | orari | programma | tv | streaming

(Di martedì 18 gennaio 2022) Seconda giornata degli. Sono sei gli italiani a scendere in campo quest’. Toccherà soprattutto a Jannik Sinner, che comincerà il suo cammino con il portoghese Joao Sousa. Molto affascinante la sfida che vede protagonista Lorenzo Musetti, che giocherà nella serataa sul Centrale contro il tennista di casa Alex De Minaur. Sfide molto difficili per Gianluca Mager e Stefano Travaglia, che affrontano rispettivamente il russo Andrey Rublev e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Match che potrebbero trasformarsi in battaglie quelli di Andreas Seppi e Marco Cecchinato contro il polacco Kamil Majchrzak ed il tedesco Philipp Kohlschreiber., risultati tabellone uomini 17: bene Nadal, ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - ingcaustico : RT @L3onard___: L'ultimo che rimarrà in piedi vincerà l'Australian Open. Dovrebbe essere un torneo di tennis, ma sembra più uno 'Squid Gam… - Annalis04484378 : RT @piersar62: ?? AUSTRALIAN OPEN???? Dalila Jakupovic ???? spaventata lascia la sua qualificazione dopo un attacco di 'tosse e angoscia'. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

... Salvatore Caruso, ripescato in tabellone a seguito della decisione di escludere Djokovic dall'. Al siciliano di Avola, però, non è andata bene, visto che ha subito ceduto nettamente ...Novak Djokovic è atterrato a Belgrado dopo il soggiorno poco felice in Australia. Nienteper lui, il governo ha deciso di revocargli il visto e di allontanarlo dal paese. Il tennista numero uno al mondo rischia però di non poter partecipare anche ad altri slam previsti nei ...Seconda giornata degli Australian Open 2022. Sono sei gli italiani a scendere in campo quest'oggi. Toccherà soprattutto a Jannik Sinner, che comincerà il suo cammino con il portoghese Joao Sousa. Molt ...Intervistato dal direttore Scanagatta e da William Weinbaum di ESPN, il N.3 ATP ha parlato di nuovo della vicenda che ha scosso l’opinione pubblica ...