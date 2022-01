Atalanta e Inter sanno quello che fanno (Di lunedì 17 gennaio 2022) Uno 0-0 da fuori sembra un ossimoro visto che arriva tra le due squadre più prolifiche del nostro campionato. In realtà lo scontro tra Atalanta e Inter si è dimostrato perfettamente in linea con il livello e le ambizioni delle due contendenti. Questo nonostante le assenze, da una parte e dall’altra, e la volontà di imporsi l’un l’altra il dominio del gioco. Alla fine l’Inter ha dovuto Interrompere la striscia di 39 partite consecutive in gol in Serie A, riuscendo però al tempo stesso a non subire gol per la quinta partita fuori casa consecutiva, mentre l’Atalanta ha giocato una delle partite più prevalentemente orientate alla distruzione dell’Intero ciclo di Gasperini, registrando il dato più basso nel possesso palla stagionale (36%), ma rendendosi anche molto pericolosa e mantenendo ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Uno 0-0 da fuori sembra un ossimoro visto che arriva tra le due squadre più prolifiche del nostro campionato. In realtà lo scontro trasi è dimostrato perfettamente in linea con il livello e le ambizioni delle due contendenti. Questo nonostante le assenze, da una parte e dall’altra, e la volontà di imporsi l’un l’altra il dominio del gioco. Alla fine l’ha dovutorompere la striscia di 39 partite consecutive in gol in Serie A, riuscendo però al tempo stesso a non subire gol per la quinta partita fuori casa consecutiva, mentre l’ha giocato una delle partite più prevalentemente orientate alla distruzione dell’o ciclo di Gasperini, registrando il dato più basso nel possesso palla stagionale (36%), ma rendendosi anche molto pericolosa e mantenendo ...

