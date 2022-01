Amazon, arriva la consegna sicura con la ‘password monouso’: ecco i passaggi da seguire (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sempre più frequentemente ci si rivolge ad Amazon per acquistare prodotti, talvolta anche costosi. Per questo l’azienda di e-commerce ha deciso di introdurre anche in Italia una nuova misura per garantire una consegna più sicura. Si tratta appunto della ‘consegna sicura con una password monouso‘. Come funziona? Lo spiega la stessa Amazon sul proprio sito. Verrà inviato via mail al cliente un codice di sei cifre che andrà poi comunicato al corriere. La password potrà essere trovata anche sotto la voce ‘Traccia il mio pacco’ e potrà essere utilizzata fino alla fine del giorno della consegna. Amazon al momento non ha comunicato a quali categorie merceologiche applicherà la nuova funzione né qual è il prezzo che farà scattare la verifica dell’identità. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sempre più frequentemente ci si rivolge adper acquistare prodotti, talvolta anche costosi. Per questo l’azienda di e-commerce ha deciso di introdurre anche in Italia una nuova misura per garantire unapiù. Si tratta appunto della ‘con una password monouso‘. Come funziona? Lo spiega la stessasul proprio sito. Verrà inviato via mail al cliente un codice di sei cifre che andrà poi comunicato al corriere. La password potrà essere trovata anche sotto la voce ‘Traccia il mio pacco’ e potrà essere utilizzata fino alla fine del giorno dellaal momento non ha comunicato a quali categorie merceologiche applicherà la nuova funzione né qual è il prezzo che farà scattare la verifica dell’identità. ...

