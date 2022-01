Terremoto di magnitudo 5.4 in Grecia. Scosse avvertite da Salonicco ad Atene (Di domenica 16 gennaio 2022) Terremoto di magnitudo 5.4 in Grecia. Una scossa è stata avvertita nella parte settentrionale del Paese, ma vibrazioni sono state avvertite non solo a Salonicco, anche ad Atene. Al momento, comunque, non ci sono notizie di danni o di feriti, secondo quanto riferisce l’Osservatorio di Atene. La scossa è stata segnalata in mare alle 13.48, ora locale, (le 12.48 in Italia) con l’epicentro a 10 chilometri di profondità e 23 chilometri a sud-ovest del Monte Athos che ospita molti monasteri, secondo la stessa fonte. La Grecia si trova su diverse faglie sismiche ed è interessata regolarmente dai terremoti. Nell’ottobre 2020 una scossa di magnitudo 7.0 ha colpito il Mar Egeo, tra l’isola greca di Samos e la città di Smirne, nella Turchia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022)di5.4 in. Una scossa è stata avvertita nella parte settentrionale del Paese, ma vibrazioni sono statenon solo a, anche ad. Al momento, comunque, non ci sono notizie di danni o di feriti, secondo quanto riferisce l’Osservatorio di. La scossa è stata segnalata in mare alle 13.48, ora locale, (le 12.48 in Italia) con l’epicentro a 10 chilometri di profondità e 23 chilometri a sud-ovest del Monte Athos che ospita molti monasteri, secondo la stessa fonte. Lasi trova su diverse faglie sismiche ed è interessata regolarmente dai terremoti. Nell’ottobre 2020 una scossa di7.0 ha colpito il Mar Egeo, tra l’isola greca di Samos e la città di Smirne, nella Turchia ...

