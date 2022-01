Roma-Cagliari, lieve infortunio per Pellegrini nel riscaldamento: gioca Veretout al suo posto (Di domenica 16 gennaio 2022) lieve infortunio per Lorenzo Pellegrini nel pre partita di Roma-Cagliari. Durante il riscaldamento, il capitano dei giallorossi ha accusato alcuni fastidi al momento delle conclusioni in porta, presumibilmente di origine muscolare. Per questo motivo, Mourinho preferisce non rischiare il suo giocatore e manda in campo da titolare Jordan Veretout, che era stato escluso per scelta tecnica. Il nuovo capitano è ora Mancini. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022)per Lorenzonel pre partita di. Durante il, il capitano dei giallorossi ha accusato alcuni fastidi al momento delle conclusioni in porta, presumibilmente di origine muscolare. Per questo motivo, Mourinho preferisce non rischiare il suotore e manda in campo da titolare Jordan, che era stato escluso per scelta tecnica. Il nuovo capitano è ora Mancini. SportFace.

