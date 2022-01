Pro Vercelli | tre membri del gruppo squadra ancora positivi al Covid

(Di domenica 16 gennaio 2022) Piccolo aggiornamento sulla situazionein casa Pro. Tramite una nota ufficiale, il club ha comunicato che, al momento, tredelsono: “La F.C. Pro1892 comunica che, a seguito dei test preventivi per la rilevazione del-19 svolti quest’oggi, il numero complessivo è di tredel. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore.” SportFace.

Advertising

hazedfc : A Roma invece pensano di tifare una squadra importante che vanta meno scudetti della Pro Vercelli ahahha i provinci… - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Pro Vercelli, per Panico sul piatto uno scambio con Erradi - ngioleX : @barrot83 @dustyballerina Ma che vedi, cosa? Dove? Mentre agiusti qualcosa o mentre vedi la partita della pro verce… - SimoneBalocco : @robydeluca91 @Lega_B Novarese che invece di giocare nel Novara giocava nella Pro Vercelli - Ramonareserva : RT @ramonagusyeva: Vencedores do Campeonato Italiano: Juventus: 36x Internazionale: 19x Milan: 18x Genoa: 9x Pro Vercelli, Bologna e Torin… -

Ultime Notizie dalla rete : Pro Vercelli

Nel cuore della settimana 3 - 1 del Derthona sulla, ma il risultato non avrò effetti sulla graduatoria ,essendo lafuori classifica.L'exlascia partire una splendida conclusione al volo e grazie alla deviazione di Birindelli porta in vantaggio i suoi. Pochi minuti dopo il Frosinone segna ancora: Ciano confeziona una ...Piccolo aggiornamento sulla situazione Covid in casa Pro Vercelli. Tramite una nota ufficiale, il club ha comunicato che, al momento, tre membri del gruppo squadra sono ancora positivi.Diretta Pisa Frosinone: streaming video tv, quote, formazioni e risultato live della partita, nella diciannovesima giornata di Serie B.