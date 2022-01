Osimhen è guarito | l’attaccante azzurro ormai prossimo al rientro

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: OSIMHEN - Il chirurgo Tartaro: 'E' guarito ma deve riacquisire il ritmo partita, porterà la mascherina sino alla fine d… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OSIMHEN - Il chirurgo Tartaro: 'E' guarito ma deve riacquisire il ritmo partita, porterà la mascherina sino alla fine d… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: OSIMHEN - Il chirurgo Tartaro: 'E' guarito ma deve riacquisire il ritmo partita, porterà la mascherina sino alla fine d… - napolimagazine : OSIMHEN - Il chirurgo Tartaro: 'E' guarito ma deve riacquisire il ritmo partita, porterà la mascherina sino alla fi… - apetrazzuolo : OSIMHEN - Il chirurgo Tartaro: 'E' guarito ma deve riacquisire il ritmo partita, porterà la mascherina sino alla fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen guarito

... chirurgo maxillo - facciale che ha operato Victor, ha parlato del recupero dall'infortunio dell'attaccante del Napoli. INFORTUNIO - "Nella mia lunga esperienza non ricordo nel calcio un ...Il chirurgo ha parlato così di come sta. Per l'intervista completa si rimanda al ... Se oggi èlo deve soprattutto alla sua serietà, alla capacità di restare concentrato. In campo col ...Gianpaolo Tartaro, chirurgo che a novembre ha operato Victor Osimhen al volto dopo lo scontro con Skriniar in Inter-Napoli, in vista del rientro del centravanti azzurro ha rilasciato un'intervista a L ...Victor Osimhen (dal punto di vista tecnico) è guarito. Lo spiega il professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che l'ha operato alla clinica Ruesch ...