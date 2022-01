Nathaly Caldonazzo lancia una nuova stoccata a Sonia Bruganelli

(Di domenica 16 gennaio 2022) LadiIl pensiero didurante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip non è proprio andato giù a. La showgirl in queste ultime ore si è a lungo sfogata e insieme a Miriana Trevisan ha avuto parecchio da ridire. Entrambe sono concordi sul fatto cheavrebbe potuto L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Nathaly Caldonazzo

Sonia Bruganelli: "? Racconterò chi è"/ "Miriana e Delia?" L'opinionista del 'Gf Vip' è orgogliosa della grande famiglia allargata che è riuscita a creare e del rapporto che i suoi ...Durante la diretta del Grande Fratello Vip dello scorso venerdì sera, Sonia Bruganelli ha evidenziato la mancanza di carriera del gruppo capitanato da, mettendo in evidenza solo le qualità artistiche di Miriana Trevisan . Miriana econtro Sonia Bruganelli dopo la diretta del GF Vip Io parlo di cose fatte, di persone che ...Nathaly è piuttosto forte nelle sue esternazioni, infatti afferma: ' Manila mi odia'. Manila, tuttavia smentisce tutto affermando che non è affatto vero. Ma in diretta, le vi che arrivano ai ferri cor ...Al GF Vip Nathaly Caldonazzo, a distanza di poche ore, lancia una nuova stoccata a Sonia Bruganelli, che replica sui social ...