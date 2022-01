L’Ucraina accusa la Russia per l’ultimo cyberattacco: “Abbiamo le prove”. Il portavoce del Cremlino: “Troppa tensione al confine” (Di domenica 16 gennaio 2022) Si alza di nuovo la tensione tra Russia e Ucraina, dopo il cyberattacco a diversi siti istituzionali di Kiev di due giorni fa. E oggi il ministero della Trasformazione Digitale ucraino fa sapere di aver raccolto “tutte le prove indicano che dietro l’attacco informatico c’è la Russia”. “Mosca – aggiungono nel comunicato diffuso – continua a condurre una guerra ibrida” contro L’Ucraina “che va avanti dal 2014”. Non solo le truppe di Mosca ammassate ai confini orientali del Paese e che da mesi fanno temere Kiev e gli alleati internazionali per una nuova invasione militare, sulla falsa riga di quella in Crimea del 2014. Adesso il Paese di Vladimir Putin, secondo la versione delL’Ucraina, sta cercando di minare la tenuta del presidente Volodymyr Zelensky anche sfruttando i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Si alza di nuovo latrae Ucraina, dopo ila diversi siti istituzionali di Kiev di due giorni fa. E oggi il ministero della Trasformazione Digitale ucraino fa sapere di aver raccolto “tutte leindicano che dietro l’attacco informatico c’è la”. “Mosca – aggiungono nel comunicato diffuso – continua a condurre una guerra ibrida” contro“che va avanti dal 2014”. Non solo le truppe di Mosca ammassate ai confini orientali del Paese e che da mesi fanno temere Kiev e gli alleati internazionali per una nuova invasione militare, sulla falsa riga di quella in Crimea del 2014. Adesso il Paese di Vladimir Putin, secondo la versione del, sta cercando di minare la tenuta del presidente Volodymyr Zelensky anche sfruttando i ...

