La Sposa dedicata a nonna Giuseppina | la commozione di Serena Rossi a Domenica In

Leggi su optimagazine

(Di domenica 16 gennaio 2022) Alla fine della messa in onda de Laandrà in sovrimpressione la dedica ae a tutte le nonne d’Italia, le donne che hanno vissuto gli anni ’60 e che hanno avuto in mano un mondo da ricostruire dopo la guerra. Con queste parole oggiospite aIn ha presentato la fiction al via questa sera e in cui sarà lei a prestare il volto ad una caparbiaper procura calabrese costretta a lasciare la sua famiglia alla volta del Veneto.presenta il suo personaggio con gli occhi pieni di entusiasmo e di amore e commossa a Mara Venier parla della sua amatache è venuta a mancare proprio mentre lei era sul set de La: ...