Inter, tentativo per un centravanti dell’Atalanta! (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella corsa al colombiano di cui vi avevamo segnalato l’Interesse anche della Juventus, si sarebbe aggiunta anche l’Inter. Luis Muriel AtalantaPer il momento le parti si sono annusate e conosciute, soprattutto con l’altra dirigenza nerazzurra, quella proprietaria del cartellino di Muriel, la quale per quest’ultimo ha chiesto 30 milioni di euro, una cifra che al momento Marotta non vuole assolutamente spendere. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella corsa al colombiano di cui vi avevamo segnalato l’esse anche della Juventus, si sarebbe aggiunta anche l’. Luis Muriel AtalantaPer il momento le parti si sono annusate e conosciute, soprattutto con l’altra dirigenza nerazzurra, quella proprietaria del cartellino di Muriel, la quale per quest’ultimo ha chiesto 30 milioni di euro, una cifra che al momento Marotta non vuole assolutamente spendere. VINCENZO BONIELLO

Advertising

Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #VeronaAtalanta #Calciomercato Inter, tentativo per Muriel: le richieste dell’Atalanta ?? Scari… - chiaramazzolenl : RT @InterOlogy1908: ?? La #Sampdoria vuole #Sensi: primi contatti con l'#Inter e il suo agente. Tentativo serio in prestito: deciderà il gio… - _Avvofatto_ : @villaneveismo_ Sai come andrà a finire ? Macchina del fango > l’Inter ha offerto più di noi e lui ha firmato, qu… - Andre_Costa95 : RT @marifcinter: La #Sampdoria vuole il colpo #Sensi: primi contatti con Inter e procuratore. Tentativo serio in prestito: deciderà il gioc… - dell_inter : @emme10_10 Spinta geniale, l'attaccante si distrare e perde il tempo di intervento sul pallone, ostacolato tra l'al… -