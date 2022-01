Harden sull' infortunio a Durant | Ci costringe a dare di più

Ultime Notizie dalla rete : Harden sull

NBAPassion.com

Dopo la vittoria dei Nets su New Orleans "il Barba" commenta l'infortunio al ginocchio di Kevin DurantLa franchigia di Steve Nash spinge subito'acceleratore, con un primo quarto chiuso sul 32 - 22 ... Doppia doppia per James(27 punti e 15 assist, insieme ad 8 rimbalzi) e per Day'Ron Sharpe (...Brutta notizia in casa Brooklyn Nets. La star numero uno della franchigia allenata da Steve Nash, ovvero Kevin Durant, sarà costretto a rimanere ai box piuttosto a lungo. Il due volte MVP delle Finals ...A partire da un’antenata: la grande regina Vittoria del Regno Unito, loro trisavola. I gioielli celebrativi. Se i gioielli della Corona restano un sogno, si può sempre ripiegare su altri. La principes ...