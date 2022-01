Guida TV: programmi di stasera, domenica 16 gennaio 2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, domenica 16.1.2022, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 La Sposa Fiction RAI2 The Rookie/CSI Vegas Serie TV RAI3 Che tempo che fa Talk Show RETE4 Controcorrente Attualità CANALE5 Avanti un altro…pure di sera! Quiz Show ITALIA1 Justice League Film LA7 Atlantide Documentario REALTIME Drag Race Italia Show CIELO Reprisal – Caccia all’uomo Film TV8 Mia moglie per finta Film NOVE Anplagghed Show first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di domenica 16 gennaio 2022)aitv della prima serata di oggi,16.1., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 La Sposa Fiction RAI2 The Rookie/CSI Vegas Serie TV RAI3 Che tempo che fa Talk Show RETE4 Controcorrente Attualità CANALE5 Avanti un altro…pure di sera! Quiz Show ITALIA1 Justice League Film LA7 Atlantide Documentario REALTIME Drag Race Italia Show CIELO Reprisal – Caccia all’uomo Film TV8 Mia moglie per finta Film NOVE Anplagghed Show first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

cecicecia : RT @La_Lettura: «Torno per salvare il Brasile». L'ex presidente Lula espone i programmi per ripresentarsi alla guida del Paese. Su «la Lett… - Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata - CorriereCultura : RT @La_Lettura: «Torno per salvare il Brasile». L'ex presidente Lula espone i programmi per ripresentarsi alla guida del Paese. Su «la Lett… - HankHC91 : RT @La_Lettura: «Torno per salvare il Brasile». L'ex presidente Lula espone i programmi per ripresentarsi alla guida del Paese. Su «la Lett… - A_Carioti : RT @La_Lettura: «Torno per salvare il Brasile». L'ex presidente Lula espone i programmi per ripresentarsi alla guida del Paese. Su «la Lett… -