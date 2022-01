Fausto Leali, l’ex moglie Milena Cantù è stata anche il primo grande amore di Adriano Celentano (Di domenica 16 gennaio 2022) Fausto Leali l’ex moglie è Milena Cantù: dalla loro unione sono arrivate Samantha e Deborah. Oggi il cantante sarà tra gli ospiti di “Domenica In” a partire dalle 14.00 su Raiuno nello spazio dedicato al Festival Di Sanremo. Fausto Leali l’ex moglie Milena Cantù Nata nel 1943, Milena Cantù è una semplice commessa quando arriva l’incontro con Adriano Celentano: il “Molleggiato” entra casualmente nel negozio dove lavorava e da quel momento inizia un sodalizio professionale che porta al debutto nel 1964 con il brano Eh Già incisa con il Clan Celentano. La figura della Cantù era ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022): dalla loro unione sono arrivate Samantha e Deborah. Oggi il cantante sarà tra gli ospiti di “Domenica In” a partire dalle 14.00 su Raiuno nello spazio dedicato al Festival Di Sanremo.Nata nel 1943,è una semplice commessa quando arriva l’incontro con: il “Molleggiato” entra casualmente nel negozio dove lavorava e da quel momento inizia un sodalizio professionale che porta al debutto nel 1964 con il brano Eh Già incisa con il Clan. La figura dellaera ...

