Delia Duran rivelazione hot | “Io e Alex l’abbiamo fatto anche con un’altra donna”

(Di domenica 16 gennaio 2022) L’entrata dinel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha già creato scompiglio, alimentando dinamiche e qualche dissapore. Nonostante la Sorge non stia vendendo di buon occhio l’avvicinanza della sua amica Manila nei confronti di, l’ex Miss Italia e la modella venezuelana hanno trascorso gli ultimi giorni molto vicine, scambiandosi confidenze molto intime. A tal proposito, nella notte,ha confessato alla Nazzaro di aver avuto conun rapporto a tre con. Ti confesso checon, cioè capisci? Ma comunque perché eravamo complici, c’era condivisione. Una confessione che per alcuni è stata ...

Stella95414694 : RT @Soleilandia: Delia entra dicendo che Soleil e Alex hanno avuto un rapporto, poi dice che magari si é immaginata tutto lei, e invece ade… - MaraMeo40220652 : RT @CristinaMeli9: #gfvip Marco Nerozzi e Delia Duran Mentre il pubblico televisivo ha imparato a conoscere Delia Duran grazie al Grande F… - Frances57628502 : @SoleilSorgeFan Delia Duran: 'Lo abbiamo fatto anche con un'altra donna ma c'era condivisione'. CAPITE ORA. CRUDELI… - Notoriouslebon : Io che cerco notizia su Duran Duran e Sanremo 2022 e mi compare Delia. io non ce la faccio. - zazoomblog : Gf Vip: Delia Duran Scoppia in Lacrime! - #Delia #Duran #Scoppia #Lacrime! -

La sua presenza discreta e i loro sguardi innamorati hanno conquistato il pubblico e hanno spinto inevitabilmente a fare un confronto con la situazione vissuta da Alex Belli e, con cui lo ...sgancia una bomba su Alex Belli: "Lo abbiamo fatto con un'altra donna" Ci sono sempre stati dei dubbi sul rapporto tra Alex Belli e: si sono definiti in un frangente una ...Soleil Sorge crolla al Grande Fratello Vip 2021 dopo l’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli: lo sfogo in lacrime. L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2021 di Delia Duran, moglie di ...All'interno della Casa del Grande Fratello Vip, già da qualche giorno, si respira un aria piuttosto pesante. Ieri, mentre gran parte dei gieffini si stava preparando per la serata indiana, Delia Duran ...