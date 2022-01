Covid per sempre, "i vaccini non bastano". Perché questo virus non andrà più via: mannaia Omicron, profezia del guru (Di domenica 16 gennaio 2022) Imparare a convivere con il Covid. Lo si ripete da mesi, ma il luminare Robert Wachter porta il ragionamento alle estreme conseguenze: il virus non andrà mai più via. Intervistato dal Corriere della Sera, il direttore del dipartimento di Medicina dell'Università della California e vero e proprio "guru" della lotta alla pandemia negli Stati Uniti si dice ottimista sul calo dei contagi legati alla variante Omicron: "In Sudafrica abbiamo visto i contagi raggiungere rapidamente il picco, per poi scendere, altrettanto velocemente". Il diverso livello di vaccinazione secondo il professore non dovrebbe cambiare di molto il quadro, e dopo la vetta "poi non dovrebbe esserci un lungo plateau. I casi di infezione caleranno rapidamente. Forse nel giro di un mese. È un fenomeno che è già iniziato a New York, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Imparare a convivere con il. Lo si ripete da mesi, ma il luminare Robert Wachter porta il ragionamento alle estreme conseguenze: ilnonmai più via. Intervistato dal Corriere della Sera, il direttore del dipartimento di Medicina dell'Università della California e vero e proprio "" della lotta alla pandemia negli Stati Uniti si dice ottimista sul calo dei contagi legati alla variante: "In Sudafrica abbiamo visto i contagi raggiungere rapidamente il picco, per poi scendere, altrettanto velocemente". Il diverso livello di vaccinazione secondo il professore non dovrebbe cambiare di molto il quadro, e dopo la vetta "poi non dovrebbe esserci un lungo plateau. I casi di infezione caleranno rapidamente. Forse nel giro di un mese. È un fenomeno che è già iniziato a New York, ...

Advertising

Adnkronos : #Melandri: 'Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa… - FBiasin : Marco #Melandri a Mow: “Ho preso il Covid apposta, per necessità. Non voglio il vaccino e il #greenpass è un ricatt… - GuidoDeMartini : ECCO DOMANDE CHE PRESTO DOVRANNO AVERE UNA RISPOSTA: ??QUANTI sono morti per terapie negate o addirittura sbagliate… - piervoid : RT @galeazzobignami: Un Ministro della Salute dovrebbe realizzare tutte le #cure plausibili per combattere il Covid. #Speranza invece comb… - komba_vany : RT @Dameteedavatte: @MediasetTgcom24 Verissimo, c ho avuto il covid e so pure ipertesto, ho rischiato la vita ??. I mie sintomi so stati, ra… -