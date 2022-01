Cosa fa di un uomo un eroe vero? Forse il silenzio con cui ammanta le sue gesta. Come Nicholas Winton che salvò tanti bambini dai nazisti senza mai dire nulla (Di domenica 16 gennaio 2022) Questa è una storia di treni e bambini. Questa è una storia di paura e coraggio. Questa è una storia di guerra e di fuga che si è persa nel silenzio e che oggi ritrova una vita inaspettata, dove non si incontrano esploratori, inventori o avventurieri. Nicky&Vera, edito da Rizzoli, è una storia di eroi riluttanti e silenziosi. Disegnati con la rotondità e la naturalezza del tratto che può avere un bambino ed è la caratteristica di Peter Sís. Grande fumettista e fantasioso disegnatore settantenne che ha sempre trasformato pensieri e storie in cortometraggi e libri, ricevendo l’Orso d’Oro per il cortometraggio animato Hlavy al Festival di Berlino Ovest nel 1980 e la prestigiosa medaglia intitolata ad Hans Christian Andersen nel 2012. Peter Sís è un illustratore e scrittore americano di origine ceca. I suoi disegni ... Leggi su iodonna (Di domenica 16 gennaio 2022) Questa è una storia di treni e. Questa è una storia di paura e coraggio. Questa è una storia di guerra e di fuga che si è persa nele che oggi ritrova una vita inaspettata, dove non si incontrano esploratori, inventori o avventurieri. Nicky&Vera, edito da Rizzoli, è una storia di eroi rilutsi. Disegnati con la rotondità e la naturalezza del tratto che può avere un bambino ed è la caratteristica di Peter Sís. Grande fumettista e fantasioso disegnatore settantenne che ha sempre trasformato pensieri e storie in cortometraggi e libri, ricevendo l’Orso d’Oro per il cortometraggio animato Hlavy al Festival di Berlino Ovest nel 1980 e la prestigiosa medaglia intitolata ad Hans Christian Andersen nel 2012. Peter Sís è un illustratore e scrittore americano di origine ceca. I suoi disegni ...

