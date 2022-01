Australian Open 2022, Novak Djokovic espulso da Paese e torneo! Perso l’appello, al suo posto Salvatore Caruso (Di domenica 16 gennaio 2022) Novak Djokovic non potrà giocare gli Australian Open 2022. Il serbo ha Perso l’appello di fronte alla Corte Federale Australiana, con i tre giudici coinvolti nella questione che hanno deciso unanimemente. Per il numero 1 del ranking ATP ora ci sarà il rientro forzato in Serbia, visto che è senza visto per l’Australia. “Dismissed with costs”, “Respinto con costi”: questa la sentenza finale della Corte Federale. Traducendo dal giuridico, significa che la parte che l’appello non l’ha vinto dovrà anche pagare le spese in questione. l’appello, iniziato alle 23:30 italiane (vale a dire poco meno di nove ore fa), ha trovato la propria conclusione appena prima delle 8:00. Australian Open ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022)non potrà giocare gli. Il serbo hadi fronte alla Corte Federalea, con i tre giudici coinvolti nella questione che hanno deciso unanimemente. Per il numero 1 del ranking ATP ora ci sarà il rientro forzato in Serbia, visto che è senza visto per l’Australia. “Dismissed with costs”, “Respinto con costi”: questa la sentenza finale della Corte Federale. Traducendo dal giuridico, significa che la parte chenon l’ha vinto dovrà anche pagare le spese in questione., iniziato alle 23:30 italiane (vale a dire poco meno di nove ore fa), ha trovato la propria conclusione appena prima delle 8:00....

