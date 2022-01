Atalanta e Inter si dividono la posta: strepitosi i portieri Handanovic e Musso (Di domenica 16 gennaio 2022) Un pareggio che permette alle due squadre di muovere la classifica. Si è concluso il big match delle 22esima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra Atalanta e Inter si è conclusa sul risultato di 0-0. Si sono registrate occasioni da una parte e dall’altra, strepitosi i portieri Handanovic e Musso. L’occasione più grande nel primo tempo è sul piede di Sanchez, la risposta di Musso è da vero campione. Nel secondo tempo l’estremo difensore ex Udinese si è confermato su Vidal. Grandissimo protagonista anche Handanovic, lo sloveno miracoloso prima su Pessina e poi su Muriel in campo aperto. La partita si conclude sullo 0-0, risultato giusto per quanto visto in campo. L’Inter sale a quota 50 punti, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 16 gennaio 2022) Un pareggio che permette alle due squadre di muovere la classifica. Si è concluso il big match delle 22esima giornata del campionato di Serie A, la sfida trasi è conclusa sul risultato di 0-0. Si sono registrate occasioni da una parte e dall’altra,. L’occasione più grande nel primo tempo è sul piede di Sanchez, la risdiè da vero campione. Nel secondo tempo l’estremo difensore ex Udinese si è confermato su Vidal. Grandissimo protagonista anche, lo sloveno miracoloso prima su Pessina e poi su Muriel in campo aperto. La partita si conclude sullo 0-0, risultato giusto per quanto visto in campo. L’sale a quota 50 punti, ...

sscnapoli : Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - SerieA : Domenica sera di adrenalina pura: c’è @Atalanta_BC ?? @Inter ?????? #SerieATIM?? #WeAreCalcio #AtalantaInter - tancredipalmeri : Un punto che vale oro per l’Inter. Non perché si sia salvata, anzi vince ai punti contro l’Atalanta. Ma non si po… - ______lore_____ : RT @sscnapoli: Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spett… - bart_the_rock : RT @sscnapoli: Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spett… -