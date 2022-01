Superenalotto e Lotto, giocate questi numeri: valgono una fortuna (Di sabato 15 gennaio 2022) Il prossimo concorso del SuperenaLotto e del Lotto è atteso da milioni di giocatori: giocate questi numeri, potrebbero valere una fortuna I concorsi del SuperenaLotto e del Lotto stanno emozionando tantissimo i giocatori di tutta Italia soprattutto nelle ultime settimane. Anche in questo inizio 2022, così come è stato per tutto il 2021, non stanno L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 15 gennaio 2022) Il prossimo concorso dele delè atteso da milioni di giocatori:, potrebbero valere unaI concorsi dele delstanno emozionando tantissimo i giocatori di tutta Italia soprattutto nelle ultime settimane. Anche in questo inizio 2022, così come è stato per tutto il 2021, non stanno L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

SorgentePas002 : Estrazioni Lotto - Salvato38317819 : @GDF Perché non arrestate tutti i 945 maiali e puttane che hanno contraffatto le estrazioni del lotto e SuperEnalot… - Fabrizi09542386 : @InMonsterland Troppi soldi in ballo.. lotto, SuperEnalotto,milionday ecc.. in tabaccheria si va sempre. Forse le sole scommesse sportive.. - GiGi_Lotto : Previsione Superenalotto del 15-01-2022 - infoitcultura : SuperEnalotto, vincita da quasi 24mila euro a Vicenza: centrato un 5. E a Verona il Lotto regala 48mila euro -