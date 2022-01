Snowboard | a Laax nell’halfpipe vincono Chloe Kim e Ayumu Hirano

(Di sabato 15 gennaio 2022) Terzo ed ultimo appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di. Gare che si sono svolte in quel di(Svizzera). Tra gli uomini secondo successo di fila perdopo quello di Mammoth. Per il giapponese, grazie alla vittoria odierna, arriva dunque la sfera di cristallo nella specialità. Miglior punteggio con 93.25 davanti al padrone di casa Jan Scherrer ed al fenomeno americano Shaun White. Al femminile si impone la statunitenseKim con 90.25 di un soffio sulla giovanissima nipponica Mitsuki Ono ed alla veterana spagnola Queralt Castellet. Coppa che va alla cinese Cai Xuetong. Sci freestyle, Coppa del Mondo moguls 2022: Horoshima e Kawamura trionfano a Deer Valley Eliminati nelle fasi preliminari tutti gli azzurri impegnati in terra ...

RSIsport : ?????? Snowboard: CdM a Laax 13h15 Finali slopestyle -

OA Sport

... Europei: free program femminile Tallinn - Eurosport2, Eurosport Player, 18.25 RaiSport+HD 17.30, Coppa del Mondo: halfpipe maschile e femminile- Eurosport Player 18.45 Sci freestyle, ......Mondo di(Svizzera). Alle semifinali accedevano i migliori 12 delle due batterie; Framarin ha concludo le due 'run' con il punteggio di 32.40, che vale la 22° posizione assoluta. EC...Terza gara stagionale e ovviamente ancora vincitori diversi per una delle specialità più aleatorie per quanto riguarda la Coppa del Mondo di snowboard. Sono andate in scena nel pomeriggio a Laax, in S ...Oggi, giovedì 13 gennaio, giornata ricca di eventi negli sport invernali. Le emozioni non mancheranno di certo e gli appassionati avranno pane per i propri denti. Il via delle danze lo darà la Coppa d ...