Sky: Il Napoli è in contatto con l’Ajax per Tagliafico (Di sabato 15 gennaio 2022) Eppur si muove. Dopo l’arrivo di Tuanzebe, il Napoli non pare aver finito le operazioni nel mercato di gennaio. Nel mirino della società ci sarebbe quel terzino sinistro che manca da diversi anni. De Laurentiis vorrebbe regalarlo a Spalletti già in questa sessione. Il nuovo obiettivo, dopo i no del Getafe per Olivera, sarebbe il laterale dell’Ajax e della Nazionale argentina Nicolas Tagliafico. Lo riporta l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, che aggiunge che i due club sono in contatto serrato per il ragazzo, che ha un contratto in scadenza nel 2023. La scadenza vicina potrebbe essere una chiave per convincere i lancieri, che comunque non sarebbero convintissimi di lasciar partire Tagliafico. La trattativa, insomma, non si annuncia semplice. A metà settimana, secondo quanto dice Di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022) Eppur si muove. Dopo l’arrivo di Tuanzebe, ilnon pare aver finito le operazioni nel mercato di gennaio. Nel mirino della società ci sarebbe quel terzino sinistro che manca da diversi anni. De Laurentiis vorrebbe regalarlo a Spalletti già in questa sessione. Il nuovo obiettivo, dopo i no del Getafe per Olivera, sarebbe il laterale dele della Nazionale argentina Nicolas. Lo riporta l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, che aggiunge che i due club sono inserrato per il ragazzo, che ha un contratto in scadenza nel 2023. La scadenza vicina potrebbe essere una chiave per convincere i lancieri, che comunque non sarebbero convintissimi di lasciar partire. La trattativa, insomma, non si annuncia semplice. A metà settimana, secondo quanto dice Di ...

