Serie A, il Genoa esonera Shevchenko e aspetta Labbadia (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Genoa ha esonerato Andriy Shevchenko. Decisive la sconfitta nel derby di campionato contro lo Spezia e il ko in Coppa Italia contro il Milan. L'ex stella del Milan era arrivato al Genoa il 7 novembre per prendere il posto di Davide Ballardini con un contratto fino al 30 giugno 2024. Shevchenko ha conquistato in 10 partite sulla panchina rossoblù 3 punti, senza mai conquistare in campionato la vittoria che al Genoa manca dallo scorso 12 settembre (1-0 di Coppa contro la Salernitana).Decisive le divergenze sul mercato con la società. Il Genoa non richiamerà Davide Ballardini e Rolando Maran, altri due allenatori sotto contratto con il club, ma lavora all'arrivo di Bruno Labbadia. 56 anni, tedesco ma di origini italiane con esperienze al Bayer ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 15 gennaio 2022) Ilhato Andriy. Decisive la sconfitta nel derby di campionato contro lo Spezia e il ko in Coppa Italia contro il Milan. L'ex stella del Milan era arrivato alil 7 novembre per prendere il posto di Davide Ballardini con un contratto fino al 30 giugno 2024.ha conquistato in 10 partite sulla panchina rossoblù 3 punti, senza mai conquistare in campionato la vittoria che almanca dallo scorso 12 settembre (1-0 di Coppa contro la Salernitana).Decisive le divergenze sul mercato con la società. Ilnon richiamerà Davide Ballardini e Rolando Maran, altri due allenatori sotto contratto con il club, ma lavora all'arrivo di Bruno. 56 anni, tedesco ma di origini italiane con esperienze al Bayer ...

Advertising

SkySport : Genoa, ufficiale l'esonero di Shevchenko: squadra a Konko, obiettivo Labbadia #SkySport #SerieA #SkySerieA #Genoa… - TuttoMercatoWeb : Telenord - Shevchenko già verso l'esonero: il Genoa valuta Ballardini e Maran per sostituirlo - askanews_ita : Serie A, il Genoa esonera Shevchenko e aspetta Labbadia #Schevchenko - sportli26181512 : Miranchuk è a un passo dal Genoa. Adesso serve l'ok di Gasperini: Miranchuk è a un passo dal Genoa. Adesso serve l'… - Lorenz_d_Italia : Comunque il #Genoa merita la Serie B più perché è un club che pensa con il c..lo che per i risultati ottenuti in ca… -