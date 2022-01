Perché Don’t Look Up è uno specchio della realtà (Di sabato 15 gennaio 2022) di Massimo Sandal Don’t Look Up, il film di Adam McKay uscito a dicembre 2021 con protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, ha scatenato un vivace dibattito online. Il film, come ha dichiarato il regista, è un’allegoria satirica del modo in cui la politica e la società reagiscono al cambiamento climatico. Ma, benché sia stato concepito e scritto prima della pandemia da Covid-19, moltissimi suoi aspetti si applicano perfettamente anche a questa. Il vero tema di Don’t Look Up infatti è il modo in cui molti segmenti della società negano le crisi in atto, rallentando o impedendo una risposta adeguata, finché non è troppo tardi. Si tratta di un film palesemente satirico e sopra le righe: eppure in molte occasioni è uno specchio molto preciso ... Leggi su facta.news (Di sabato 15 gennaio 2022) di Massimo SandalUp, il film di Adam McKay uscito a dicembre 2021 con protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, ha scatenato un vivace dibattito online. Il film, come ha dichiarato il regista, è un’allegoria satirica del modo in cui la politica e la società reagiscono al cambiamento climatico. Ma, benché sia stato concepito e scritto primapandemia da Covid-19, moltissimi suoi aspetti si applicano perfettamente anche a questa. Il vero tema diUp infatti è il modo in cui molti segmentisocietà negano le crisi in atto, rallentando o impedendo una risposta adeguata, finché non è troppo tardi. Si tratta di un film palesemente satirico e sopra le righe: eppure in molte occasioni è unomolto preciso ...

