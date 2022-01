Nettuno | precipita ultraleggero

(Di sabato 15 gennaio 2022) Anzio – Un areoin fase di atterraggio: è successo adove, i Vigili del Fuoco di Anzio sono intervenuti in Via delle Grugnole SP 23b, per il soccorso a persone cadute con un aereoin fase di atterraggio presso il Club “crazy fly”. Le persone sono state estratte vive e coscienti dalle lamiere dal personale dei VVF ed affidate al 118. Nessun principio di incendio del velivolo. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link

