Maria De Filippi, la batosta a Uomini e Donne: “vattene mi stai ricattando” (Di sabato 15 gennaio 2022) Nell’ultimo capitolo della saga di “Uomini e Donne” abbiamo assistito alla reazione di Biagio, il quale ha incassato diverse critiche Dopo la discussione andata in scena tra Gemma Galgani e Stefano, l’attenzione del parterre si è spostata sulle vicende legate a Biagio. Quest’ultimo si è lamentato del fatto che Elena abbia accettato di conoscere un altro uomo. Di fronte alle parole del cavaliere, la dama ha spiegato quello che è il suo punto di vista. Biagio Di Maro (Instagram)“Ti ho risposto non mettermi le parole in bocca. Non mi piace questa tua aggressività, devi rispettare la mia opinione. Io devo essere sicura della mia scelta. Sono agitata da ieri sera per questo, mi è dispiaciuto non darti l’esclusiva”, ha asserito la donna all’indirizzo di Di Maro, il quale però non ha accettato di buon grado il discorso di Elena. L’uomo ... Leggi su topicnews (Di sabato 15 gennaio 2022) Nell’ultimo capitolo della saga di “” abbiamo assistito alla reazione di Biagio, il quale ha incassato diverse critiche Dopo la discussione andata in scena tra Gemma Galgani e Stefano, l’attenzione del parterre si è spostata sulle vicende legate a Biagio. Quest’ultimo si è lamentato del fatto che Elena abbia accettato di conoscere un altro uomo. Di fronte alle parole del cavaliere, la dama ha spiegato quello che è il suo punto di vista. Biagio Di Maro (Instagram)“Ti ho risposto non mettermi le parole in bocca. Non mi piace questa tua aggressività, devi rispettare la mia opinione. Io devo essere sicura della mia scelta. Sono agitata da ieri sera per questo, mi è dispiaciuto non darti l’esclusiva”, ha asserito la donna all’indirizzo di Di Maro, il quale però non ha accettato di buon grado il discorso di Elena. L’uomo ...

