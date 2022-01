Letta al Pd | “Per il Quirinale un patto largo e un nome condiviso”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 gennaio 2022) La linea di Enricoper il Colle è quella di non bruciare subito ildi Mario Draghi come successore di Sergio Mattarella. Lo ha ribadito anche oggi, durante il suo intervento introduttivo alla direzione del Pd. "Non possiamo permetterci di non valorizzare una carta fondamentale come quella rappresentata da Draghi", ha detto. "Dobbiamo proteggere la sua figura per far sì che dia il meglio al nostro paese". D'altra parte,ha ribadito in direzione che la priorità è quella di condurre la legislatura alla sua conclusione naturale nel 2023 scegliendo un presidente della Repubblica che sia "in continuità con Mattarella" e "con tutti". Per questo, il segretario del Pd ha proposto a tutte le forze politiche della maggioranza di impegnarsi in un "di legislatura" in tre punti. ...