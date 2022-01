La deputata no vax Sara Cunial protesta contro il Green Pass a Montecitorio (Di sabato 15 gennaio 2022) Ancora una protesta da parte dei No Vax. Questa volta si tratta della deputata Sara Cunial, un’ex pentastellata che ha organizzato un simbolico allestimento davanti alla Camera. La polemica ha, ancora una volta, il Green Pass nel suo centro: infatti la protesta è volta contro l’obbligo di Green Pass a Montecitorio. Sedie da campeggio, panchetto e un cartello che riporta “ufficio parlamentare dell’On. Sara Cunial”: questo è quello che compone la sua postazione. «Dal 15 ottobre mi è precluso entrare nel palazzo. Che è il mio luogo di lavoro, il mio luogo di rappresentanza istituzionale. Che è però precluso a chi non ha il Green Pass. Per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022) Ancora unada parte dei No Vax. Questa volta si tratta della, un’ex pentastellata che ha organizzato un simbolico allestimento davanti alla Camera. La polemica ha, ancora una volta, ilnel suo centro: infatti laè voltal’obbligo di. Sedie da campeggio, panchetto e un cartello che riporta “ufficio parlamentare dell’On.”: questo è quello che compone la sua postazione. «Dal 15 ottobre mi è precluso entrare nel palazzo. Che è il mio luogo di lavoro, il mio luogo di rappresentanza istituzionale. Che è però precluso a chi non ha il. Per ...

