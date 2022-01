Iss, tasso terapie intensive: 26,7 non vaccinati e 0,9 con booster (Di sabato 15 gennaio 2022) Il tasso di ricovero in terapia intensiva è pari a 26,7 casi ogni 100mila per i non vaccinati e 0,9 ogni 100mila per i vaccinati con booster. Lo evidenzia il Report esteso dell'Istituto superiore di ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) Ildi ricovero in terapia intensiva è pari a 26,7 casi ogni 100mila per i none 0,9 ogni 100mila per icon. Lo evidenzia il Report esteso dell'Istituto superiore di ...

