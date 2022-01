Highlights e gol Salernitana-Lazio 0-3 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di0-3, match valido per la ventiduesima giornata di. All’Arechi show biancoceleste al pronti-via e Immobile trova la doppietta in tre minuti tra il 7? e il 10?. Qualche grattacapo però per Sarri: Cataldi ammonito e sarà squalificato, Pedro esce per infortunio. Nella ripresa il tris di Lazzari che chiude i giochi. Di seguito le immagini salienti. SportFace.

Serie A, 22^ giornata: la Salernitana ospita la Lazio. Risultato, gol e highlights in diretta dall'Arechi SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Veseli, Motoc; Kechrida, Obi, Di Tacchio, Schiavone, ...