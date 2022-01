Golden State esonda e scopre un gioiello | Chicago affonda e perde Lavine

(Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo essersi persi a Milwaukee, i Warriors si ritrovano a, travolgendo 138 - 96 con una metamorfosi che in Nba non si vedeva dal 1991: una squadra capace di andare sotto di più di 30 punti in ...

La vera versione diè più simile a quella vista allo United Center: un collettivo perfetto capace di ovviare alle assenze (Draymond Green e Klay Thompson, a riposo precauzionale) e ...Si interrompe a 11 la striscia da record di Memphis, travolta in casa da un super Doncic (27 punti, 12 rimbalzi e 10 assist). Si riscattache batte Chicago a domicilio con 42 punti di scarto, non si ferma Phoenix che vince anche a Indianapolis (35 punti di Booker). Miami batte in volata Atlanta nonostante i 18 punti di ...Golden State era in difficoltà in attacco già da parecchi giorni, ma all'intervallo vola sul 47-78, due sole palle perse e quasi il 50% nelle triple. Per Billy Donovan la gara è già compromessa anche ...I Golden State Warriors da un lato riabbracciano Klay Thompson e dall’altro lasciano in sospeso il delicato recupero di James Wiseman dopo l’intervento al menisco ad aprile 2021. Non c’è chiarezza su ...