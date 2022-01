Follia a Siviglia | un' asta lanciata dagli spalti colpisce Jordan in testa | gara sospesa

(Di domenica 16 gennaio 2022) Era una partita stupenda, un criminale l'ha rovinata. Notte di derby al Benito Villamarin, 'El Gran Derbi' come lo chiamano qui. Betis -per gli ottavi di Coppa del Re. Grande ambiente, ...

MarcoTroiano8 : RT @sportmediaset: Follia a #Siviglia: Jordan colpito da un bastone lanciato dagli spalti, derby sospeso. #SportMediaset - GIUSPEDU : RT @sportmediaset: Follia a #Siviglia: Jordan colpito da un bastone lanciato dagli spalti, derby sospeso. #SportMediaset - sportmediaset : Follia a #Siviglia: Jordan colpito da un bastone lanciato dagli spalti, derby sospeso. #SportMediaset… - ETGazzetta : Follia a Siviglia nel derby: un'asta lanciata dagli spalti colpisce Jordan in testa, gara sospesa - Dome689 : Follia nel derby di Siviglia, giocatore colpito da una spranga: l'arbitro sospende la partita -

Dalla curva del Betis lanciano un'asta che colpisce in testa Joan Jordan, l'arbitro è casualmente a due passi dal giocatore del. Fekir è ancora li che si abbraccia coi compagni quando De ...Commenta per primonel derby di Coppa del Re tra Betis e. Sul punteggio di 1 - 1, primo tempo, un tifoso ha tirato in campo una specie di lancia colpendo sulla testa Joan Jordan. Partita al momento ...Follia totale nel derby di Siviglia in Copa del Rey. Un giocatore viene colpito alla testa da una spranga lanciata dagli spalti ...