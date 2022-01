Fedez e la maxi truffa da 100mila euro scoperta dalla madre Indagato un ex dipendente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 gennaio 2022) Una sponsorizzazione per un marchio di zainetti. È questo il punto di partenza di una storia che è diventata una inchiesta penale e vede come vittime di una presuntail rappere la, Annamaria Berrinzaghi, amministratrice delegata, della società Doom Srl, alla quale ha dato vitae che si occupa anche della sua immagine. La procura di Milano ha chiuso le indagini che vedonoun ex. Cuore dell’indagine l’aver “fatto credere” alla manager “di aver raggiunto un accordo economico” con un’altra società estranea alla vicenda per “una attività promozionale che avrebbe svolto l’artista Federico Leonardo Lucia (in arte ‘’), del quale Doom S.r.l. ha mandato esclusivo di rappresentanza, per un importo di 250.000 ...