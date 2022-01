“Farfalle” | il brano di Sangiovanni in gara a Sanremo 2022

(Di sabato 15 gennaio 2022) Undal ritmo uptempo con un testo introspettivo, prodotta da Zef ed ITACA, team produttivo di Merk & Kremont “” (Sugar) è ildiined è disponibile in pre save da ieri 13 gennaio al link https://sugarmusic.lnk.to/. In “racconta la libertà nei rapporti quotidiani, circondato da persone che ti fanno sentire una certa quantità di ossigeno e ti lasciano respirare, attraverso una fotografia narrativa semplice che rileva l’originalità della sua scrittura di autore, mai banale. “Sei una boccata d’aria” è la metafora che esprime un forte desiderio di normalità, di libertà nel vivere le emozioni grazie a relazioni sane e non tossiche. ...

Per fortuna niente Covid, almeno qui. I brani in gara al Festival di Sanremo sono «Covid free», non c'è nessun riferimento alla pandemia salvo una (timida) in Ciao Ciao de La rappresentante di Lista.Amadeus svela i 25 i brani all'Ariston dall'1 al 5 febbraio. Si candida al podio la splendida canzone di Massimo Ranieri sui migranti, tallonato dalla dolcezza di Elisa e dal pop di Sangiovanni ...