Corsport: Osimhen torna tra i convocati, in panchina a Bologna (Di sabato 15 gennaio 2022) Osimhen tornerà tra i convocati. Ma lunedì a Bologna non sarà titolare. Ne scrive il Corriere dello sport. La maschera, però, resta e a quanto pare resterà fino al 31 marzo, come hanno spiegato in coro il dottor Canonico, responsabile dello staff medico, e il dottor Tartaro, il chirurgo che il 23 novembre ha rimesso insieme i cocci del suo volto maciullato da una ventina di fratture scomposte, rimediate a San Siro con l’Inter nell’impressionante impatto aereo con Skriniar. Pensare che lunedì Victor possa giocare dal minuto è un azzardo vero e proprio, anche perché manca dalla mischia dal famoso 21 novembre, è reduce da una lunga assenza post operatoria e soltanto ieri ha svolto l’intera seduta di allenamento con il resto del gruppo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022)tornerà tra i. Ma lunedì anon sarà titolare. Ne scrive il Corriere dello sport. La maschera, però, resta e a quanto pare resterà fino al 31 marzo, come hanno spiegato in coro il dottor Canonico, responsabile dello staff medico, e il dottor Tartaro, il chirurgo che il 23 novembre ha rimesso insieme i cocci del suo volto maciullato da una ventina di fratture scomposte, rimediate a San Siro con l’Inter nell’impressionante impatto aereo con Skriniar. Pensare che lunedì Victor possa giocare dal minuto è un azzardo vero e proprio, anche perché manca dalla mischia dal famoso 21 novembre, è reduce da una lunga assenza post operatoria e soltanto ieri ha svolto l’intera seduta di allenamento con il resto del gruppo. L'articolo ilNapolista.

