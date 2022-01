Canberra, 'rischio disordini' se Djokovic resta in Australia (Di sabato 15 gennaio 2022) La presenza di Novak Djokovic in Australia "potrebbe rappresentare un rischio per la salute della comunità" e "portare ad un'impennata di disordini civili". E' quanto si legge nella memoria presentata ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 gennaio 2022) La presenza di Novakin"potrebbe rappresentare unper la salute della comunità" e "portare ad un'impennata dicivili". E' quanto si legge nella memoria presentata ...

GiovanniAgost20 : 'AMP | Canberra, 'rischio disordini' se Djokovic resta in Australia' - CdT_Online : La partita fra il tennista serbo e le autorità si sta giocando su un piano prettamente politico: il rischio, per Ca… - ascialpi59 : #Djokovic resterà in Australia a disputare lo #slam. La palla passa al governo di #Canberra per decidere se vorrà c… -

Australian Open, i legali di Djokovic hanno impugnato il provvedimento di espulsione ... stanno lavorando in queste ore e hanno già impugnato il provvedimento dell'Esecutivo di Canberra ... e informano che Djokovic rappresenti comunque un rischio marginale per la salute pubblica. I legali ...

Il governo di Canberra: "Rischio disordini se Djokovic resta in Australia" Il ministero motiva così la revoca del visto in tribunale: "E incoraggia sentimenti anti vax". Ora la parola passa alla Corte federale ...

